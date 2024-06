Dans la tête de Tedesco : comment équilibrera-t-il l'équipe face à la France ?

Belgique - France s'annonce à nouveau comme une belle bataille tactique. Timothy Castagne nous en livre quelques clés.

Il est parfois bien difficile de lire un match sans connaître les consignes de l'entraîneur. Timothy Castagne tente en tout cas de s'adapter au mieux, quitte à rester dans l'ombre : "Le premier match, je devais plus rester pour bloquer leurs contres, Yannick pouvait monter un peu plus. Contre la Roumanie, j’avais une bien plus grande liberté. Si vous ne me voyez pas courir trop, c’est qu’on me l’a demandé (rires).

Face à nos voisins français, le duel sur les deux flancs s'annonce intense. La Belgique a des flèches comme Jérémy Doku, Dodi Lukebakio ou Johan Bakayoko mais la France n'est pas en reste avec Kylian Mbappé, Bradley Barcola, Kingsley Coman ou Ousmane Dembélé. Sans compter les montées de Théo Hernandez.

Quelle animation face à la France ?

Utiliser un bloc haut pour faire reculer les ailiers adverses pourrait-il être une solution ? "Monter tous les deux (latéraux), ça dépend de comment l’adversaire joue les contres. On doit toujours avoir un certain nombre de joueurs derrière par rapport à leurs attaquants. Si l’adversaire descend bas avec les ailiers, c’est mieux que j’aille en attaque avec pour l’attirer plus bas et avoir moins de problèmes devant".

Cela demande une coordination certaine, y compris au moment de relancer : "On travaille des sorties de défense avec les mouvements que certains joueurs peuvent faire pour donner une solution, mais il n’y a pas de consigne particulière. Il y a des systèmes mis en place pour aider la sortie de défense, mais on est libre. Domenico Tedesco met en place un système clair, avec tout de même des libertés".

Sa comparaison avec ce qu'il connait en Angleterre est intéressante : "En Premier League, il y a beaucoup de liberté mais moins de systèmes mis en place. Avec les joueurs qu’il y a là-bas, il y a probablement plus de qualité, ils sont meilleurs à l’instinct donc tu peux te permettre de laisser plus de libertés".