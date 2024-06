Encourageante, la défense belge va être confrontée à son plus grand défi : "Si tu laisses passer deux fois, c'est deux buts"

Décriée en début de tournoi, la défense belge a tenu la route en poules. Aussi grâce à Koen Casteels, mais il s'agit, pour Timothy Castagne, d'un signe encourageant avant de défier la France en 1/8es de finale de l'Euro, lundi.

En début de tournoi, tous les observateurs s'accordaient pour dire que le point fort de la Belgique était en attaque, et le point faible en défense. Après trois journées de compétition, on peut presque se dire que ce fut l'inverse. Les Diables n'ont concédé qu'un seul but, sur une erreur défensive, mais ont fait preuve d'une grande inefficacité devant le but.

Ce samedi, au château Monrepos, Timothy Castagne a donné son avis sur les prestations défensives de la Belgique depuis le début de l'Euro. "Ce n'était pas mal, mais on peut encore s'améliorer. Contre l’Ukraine, on a donné quelques occasions faciles, contre la Roumanie aussi. Peut-être que la communication était en cause. Aussi, on doit se faire plus confiance. Parfois, certains n’osent pas sortir parce qu’on se dit que ça ne suit pas. On doit se faire confiance et se dire que ça ira."

Par rapport aux critiques qu'a pris la défense avant l'Euro, on n'a pas mal géré"

Lors des trois matchs, les défenseurs furent souvent laissés en un contre un en phase défensive. Encourageante depuis le début du tournoi, la défense belge va maintenant être confrontée à son plus grand défi : rester solide contre l'une des meilleures équipes du Monde.

"Ça a bien marché. On a concédé quelques occasions qu'on aurait évitées en se parlant et en communiquant mieux. Il y a encore des choses à travailler, mais par rapport aux critiques qu'a pris la défense avant l'Euro, on n'a pas mal géré. Chaque match qu'on joue nous aide à monter en puissance."

"Ça a fait du bien de retrouver Jan et Arthur, même si Yannick et Zeno avaient bien joué. Maintenant, il faut prouver tout ça contre une grosse équipe. C'est possible de défendre en un contre un face à la France, mais c'est dangereux. Tu peux récupérer le ballon haut et mettre la pression, mais il suffit qu'ils passent deux fois et c'est deux buts."

De bonnes statistiques défensives, aussi grâce à Koen Casteels

Si la Belgique n'a encaissé qu'un seul but depuis le début du tournoi, c'est aussi grâce à un grand Koen Casteels, qui fait probablement partie des trois meilleurs gardiens de la phase de poules, aux côtés de Giorgi Mamardashvili et Gianluigi Donnarumma.

"On connaissait déjà bien Koen, donc on ne sentait jamais qu'on n'était pas à l'aise avec lui. On se sent toujours bien, on sait qu'il est bon aux pieds, qu'il sort bien, qu'il est bon sur sa ligne. Ça fait plaisir de le voir comme ça, il le mérite."

"Je pense que même s'il a dit qu'il n'était pas stressé, pour un gardien, avec toute la pression qui entoure le poste, dans un Euro, ça doit lui faire du bien d'avoir fait trois gros matchs comme ça."