Kylian Mbappé ne mâche pas ses mots : "Heureusement que Courtois n'est pas là, sinon ça aurait été encore plus difficile"

Kylian Mbappé a paru très détendu, en conférence de presse. Bien plus ouverte que son sélectionneur, la star de l'équipe de France a captivé environ 100 journalistes. Avec des blagues appropriées et une opinion claire.

Les Français ont pourtant déjà dû faire face à leur lot de critiques. Mais de nombreuses grandes équipes ne sont pas encore à niveau dans cet Euro 2024. "Bien sûr, nous n'avons pas joué à un haut niveau en phase de groupes. Nous devons élever notre niveau de jeu."

"Nous jouons contre une bonne équipe et si on ne le fait pas, nous rentrons chez nous. Nous n'avons plus le choix. Le fait que nous n'ayons pas remporté le groupe a secoué beaucoup de joueurs. Cependant, nous n'avons pas de doutes."

Le problème de marquer des buts, pour lequel il a sa part de responsabilité, a également été abordé. "Pourquoi ne marquons-nous pas ? Parce que nous ne concrétisons pas nos chances. Mais le plus important est que j'ai de l'expérience devant le but. C'était problématique en phase de groupes, mais maintenant un autre Euro commence. Je veux toujours marquer, mais l'important est que l'équipe marque. Si c'est un autre, je serais tout aussi heureux."

Les rumeurs selon lesquelles Deschamps voudrait jouer en 4-4-2 ont provoqué l'hilarité. "D'où vient cette info ? Je ne sais pas ce que le coach a préparé. J'ai seulement déjà joué quatre fois avec Thuram au coup d'envoi, mais je dois m'adapter à qui que ce soit à mes côtés. Et je peux jouer avec tout le monde, sans problème. Pour le système et le reste, qu'on joue en 4-4-2, en 3-5-2, en 4-5-1..."

La Belgique a perdu beaucoup de bons joueurs"

Ensuite, le chapitre de la Belgique a été abordé. "Ils ont perdu contre la Slovaquie, mais c'était le premier match. Nous n'avons pas non plus gagné contre la Pologne et les Pays-Bas. C'est une bonne équipe, mais ils ont perdu beaucoup de bons joueurs."

"Une nouvelle génération est arrivée et ces garçons ont envie d'écrire l'histoire de leur pays. Ils n'ont pas oublié les confrontations précédentes qu'ils ont perdues. Ce ne sera pas 1-0 au coup d'envoi parce que nous avons gagné les deux matchs précédents. Personne n'y pense sur le terrain. Ni eux, ni nous."

Une question d'un collègue belge a suscité un rire général : "Kylian, es-tu déjà dans le groupe Whatsapp du Real Madrid et as-tu demandé conseil à Thibaut Courtois ?" (éclats de rire) Non, je ne suis pas encore dans ce groupe et je ne l'ai pas contacté. Mais je le connais bien. Heureusement, il n'est pas là, sinon ça aurait été plus difficile."