Un Didier Deschamps presque méprisant a préfacé France - Belgique : "En face, il y a de la qualité et du solide"

Didier Deschamps a préfacé la rencontre face à la Belgique avec sa méthode habituelle. En ne laissant aucun journaliste poser sa question jusqu'à la fin, et en montrant, à chaque fois, sa supériorité. Le sélectionneur français, presque méprisant, ne nous a pas appris grand-chose, finalement.

Didier Deschamps s'est présenté en conférence de presse, ce dimanche, moins de 24 heures avant le huitième de finale. Le sélectionneur français a préfacé la rencontre face aux Diables. "Ce ne sont plus des matchs de poule, c'est une nouvelle compétition qui débute au sein de la compétition. On a eu un parcours pas si évident, comme la Belgique."

Les Bleus ont rencontré le même souci que nos Diables. Ils se sont énormément créés d'occasions, sans vraiment concrétiser. "On en a eu énormément, et finalement, la Belgique a marqué autant de buts que nous. On est en recherche d'efficacité, c'est valable dans n'importe quel match."

"Tous les grands buteurs peuvent avoir des périodes sans but. Ça ne vient pas en claquant des doigts, mais c'est une donnée importante. Il faudra augmenter le curseur, parce qu'en face, il y aura de la qualité et du solide."

Et une éventuelle séance de tirs au but à la clé ? "Les séances de penalty se préparent parce qu'on a les informations sur l'adversaire et sur nos joueurs. Mais entre ce qu'on peut prévoir et ce qui se passe réellement... La dernière séance, j'avais fait sept changements pendant le match. Ce ne sont donc pas ceux que j'avais imaginés qui ont tiré. Notre objectif sera de ne pas aller jusque-là.