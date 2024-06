Un sacré duel en vue pour Timothy Castagne : "Si Mbappé part une fois dans ton dos, c'est fini"

Timothy Castagne sera l'opposant direct de Kylian Mbappé, ce lundi soir. Un sacré duel en vue pour le joueur de Fulham, qui a toutefois quelques pistes pour tenter de contenir la nouvelle star du Real Madrid.

Ce samedi, nous nous sommes rendus au château Monrepos, lieu de séjour des Diables Rouges depuis le début de l'Euro, pour un entretien avec Timothy Castagne. Le joueur de Fulham a préfacé la rencontre face aux Bleus (lire ici) et est aussi revenu sur les performances de la ligne défensive belge depuis le début du tournoi (ici). Cette ligne défensive, elle sera confrontée à un certain Kylian Mbappé, ce lundi soir.

Ne pas laisser trop d'espace, mais ne pas serrer trop près : comment défendre sur Kylian Mbappé ?

"Évidemment, je prépare ça depuis qu'on connait notre adversaire. Il est connu, c'est facile d'avoir des images. Je ne vais pas dire que je sais comment faire, il faudra répondre sur le terrain. La France a beaucoup de joueurs derrière le onze, c'est difficile de se préparer à défendre contre un seul joueur seulement."

"Avec Kylian, il faudra faire attention aux appels dans le dos. S'il part au but, c'est fini. Ensuite, essayer de le garder au maximum devant soi. Si tu arrives à le retarder, un milieu ou quelqu'un d'autre peut aider à couvrir. Si tu es trop près de lui, il peut aussi partir dans le dos. La lecture du jeu est importante, mais se découvrir de trop est dangereux."

© photonews

France - Belgique, c'est aussi une rencontre entre deux équipes qui ont éprouvé de sérieuses difficultés en poules, notamment pour concrétiser leurs actions respectives. Pour l'un comme pour l'autre, une qualification sera un coup de boost monumental pour terminer le tournoi.

"La France a eu des matchs plus compliqués, mais on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas en confiance. Mbappé, il n'a pas besoin de faire trois bons matchs pour être en forme. On a vu aussi dans les derniers tournois que même en commençant mal, gagner un match important peut les lancer. Ça peut arriver pour eux comme pour nous, mais eux sont favoris et ont peut-être moins besoin de ce déclic."

Le masque, un frein pour Kylian Mbappé face aux Diables ?

Mbappé, qui sera l'opposant direct de Timothy Castagne, évoluera avec un masque en raison de sa fracture du nez encourue après un duel avec Kevin Danso lors du premier match, contre l'Autriche. Jouer avec un masque, c'est une expérience qu'a déjà connue Castagne... et ce n'est pas si évident que ça.

"Le masque m'ennuyait beaucoup, tu le vois tout le temps dans ta vision périphérique. Même quand tu veux regarder tes pieds, tu dois te baisser un peu. Il a peut-être un masque de meilleure qualité que moi (rires). Ça fait une différence, même 1% ou 2%, c'était ennuyant. Je n'aimais pas jouer avec donc je l'ai vite enlevé. Je n'avais pas d'appréhension à ce niveau, c'est plutôt mon staff et ma famille qui en avaient une. Mbappé sera donc à 97% ? Même à 97%, il reste l'un des meilleurs joueurs du Monde."