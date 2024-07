La France aux anges...mais un joueur a perdu gros : "Je suis dégoûté"

Adrien Rabiot s'est une nouvelle fois mis au service de l'Equipe de France aujourd'hui. Mais il ne sera pas de la partie en quart de finale.

La France aura dû se montrer très patiente mais a fini par la différence en fin de match sur un but de Jan Vertonghen : "C’est une vraie délivrance avec ce but. On a fait un bon match, on a été solides. On a cette capacité à ne pas encaisser de but, à être très bons à la récupération. On sait qu'il en suffira d'une à mettre au fond. Ça a été le match parfait car avec ce but en fin de match on leur a cassé les jambes" déclare Adrien Rabiot après la rencontre.

Les Bleus ont tout de même gaspillé plusieurs occasions : "Il suffit d’un but pour gagner. 1-0, ça nous suffit. Si c’est comme ça jusqu’à la fin, ça nous va. On a été très compacts, c’est notre force. Rien n’est passé au milieu, derrière rien n’est passé en un-contre-un. On a cette force mentale de toujours être là pour les autres".

Rabiot suspendu

Le milieu de terrain laissé libre par la Juventus distribue les bons points : "Tout le monde a été à la hauteur. Ils ont été très bons défensivement. Même Jules Koundé en un-contre-un avec Jérémy Doku".

Il y a toutefois une grosse ombre au tableau : écopant d'une carte jaune en première mi-temps, il manquera le quart de finale : "Je suis dégoûté d'être suspendu, l'arbitre a été assez sévère, il a eu une petite absence. Mais il y a des mecs qui vont faire le travail. Je suis confiant pour la suite. J'espère revenir pour la demi-finale".

La France jouera son quart de finale vendredi à 21h contre le gagnant du duel en cours entre le Portugal et la Slovénie.