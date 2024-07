Un Diable écarté par Tedesco face à la France ? "C'est un signe..."

Les Diables Rouges ne se montrent pas très efficaces offensivement dans cet Euro. On pourrait donc penser que les rares buteurs sont déjà assurés d'une place de titulaire. Mais ce n'est pas le cas : Frank Boeckx voit Youri Tielemans rester en dehors du 11 ce lundi face à la France.

Le choc France - Belgique, c'est déjà dans quelques heures. Les compositions des deux équipes n'ont pas encore été révélées.

Pour Sporza, l'ancien gardien de but Frank Boeckx s'est mis à la place de Domenico Tedesco. "Je voudrais voir Bakayoko, ou Lukebakio. Eux ont montré un peu plus que Trossard et Carrasco."

Concernant le milieu de terrain, une partie du voile semble être levée. "Étant donné que Mangala était présent lors de la conférence de presse, c'est peut-être un signe que ce sera un milieu de terrain légèrement plus défensif et que Tedesco écartera Tielemans de l'équipe. Derrière, je pense que tout le monde restera en place."

"Doku et Lukebakio peuvent faire la différence"

C'est pourquoi Boeckx plaide en faveur de joueurs capables de créer le déséquilibre "C'est pourquoi je pense que Doku et Lukebakio peuvent faire la différence, car la France va laisser de l'espace sur ses flancs."

La composition de l'Equipe de France est également incertaine. "On ne sait pas ce que Deschamps va faire. Il faut être prêt, avec ses joueurs et ses plans tactiques. De Bruyne et Lukaku sont des joueurs qui peuvent prendre les choses en main."