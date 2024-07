A talent exceptionnel, dispositif exceptionnel : le Real Madrid passe à l'action pour la grande promesse de la Pro League

Pour sa première saison chez les professionnels, Konstantinos Karetsas a épaté, tant en D1B qu'en D1A. L'Europe semble déjà à ses pieds.

Ces dernières saisons, le Real Madrid s'est spécialisé dans le recrutement des plus jeunes talents internationaux à prix d'or. Les Madrilènes mènent une campagne de prospection assez agressive dans le but de réunir les plus grands talents de la planète foot, même s'ils sont encore en pleine post-formation.

A ce petit jeu, le nom de Konstantinos Karetsas est l'un de ceux cochés par de nombreux recruteurs.

Le milieu offensif aux origines grecques n'avait que 15 ans lorsqu'il a été lancé en D1B dans l'équipe U23 de Genk. Et il y a tout de suite été au-dessus du lot. Très à l'aise techniquement, le phénomène a inscrit 6 buts et délivré 5 assists, au point d'être appelé par Wouter Vrancken à accompagner le groupe en stage hivernal.

Konstantinos Karetsas, un joueur hors-norme

En fin de saison, Karetsas a même délivré son premier assist en D1A à l'occasion de sa première titularisation, lors d'un match de Playoff contre l'Antwerp. Il a ensuite produit un nouveau récital contre La Gantoise lors du barrage européen.

Selon le média grec Sport 24, le Real Madrid surveille le phénomène depuis longtemps mais a intensifié ses approches vu l'évolution du joueur. Le média affirme même que les Espagnols font partie des candidats les plus concrets. Profitons des arabesques de Konstantinos Karetsas dans notre championnat, il pourrait, malgré ses 16 ans, ne plus y rester très longtemps.