Réaction pleine de classe d'Antoine Griezmann après la victoire de la France face aux Diables : "Je me dois d'être honnête"

Le joueur français était évidemment satisfait de la victoire des Bleus, mais il a, premièrement, tenu à souligner l'adversité amenée par les Diables. Une réaction classe de la part du joueur de l'Atlético de Madrid.

C'est sur une frappe contrée de Randal Kolo Muani que l'Équipe de France a vaincu la Belgique, ce lundi soir, en 1/8e de finale de l'Euro. Après la rencontre, le début d'analyse d'Antoine Griezmann fut rempli de classe.

"Les Belges ont très bien joué. Je me dois d'être honnête, ils m'ont beaucoup plu. Ils ont bien travaillé ensemble, défensivement comme offensivement. Ça a été compliqué pour nous, mais au final, la rentrée de Randal Kolo Muani a fait la différence."

Malchanceux lors de la finale de la Coupe du Monde 2022, Kolo Muani tient donc sa revanche. "La force de ce groupe, c'est que les joueurs sur le banc ont faim. Ils ont envie de rentrer et sont prêts à n'importe quel moment, c'est tant mieux pour l'Équipe de France."

Un changement tactique qui a mis Arthur Theate en difficulté

Attendu en soutien d'attaque, Antoine Griezmann a plutôt évolué sur le côté droit. Une surprise tactique qui a gêné la défense belge et notamment Arthur Theate, parfois hésitant entre le fait de suivre le joueur de l'Atlético et les déboulés de Jules Kounde, élu homme du match, sur le flanc droit français.

"Le coach est venu m'expliquer le plan ce matin dans ma chambre. Je lui ai dit 'go coach, on y va. Je suis là pour l'équipe !' Mon but était de rentrer dans le jeu pour gêner le latéral (Theate) et laisser Jules (Kounde) prendre le flanc. Je n'avais plus joué à cette position depuis longtemps, il m'a fallu le temps de m'adapter, mais je pense que tout le monde a bien fait ce soir."