Mauvaise nouvelle pour les supporters de la RAAL en vue d'un match de gala d'avant-saison

La RAAL affrontera un club de Jupiler Pro League le 20 juillet prochain : Dender. Mais la rencontre se disputera à huis-clos.

La RAAL entame sa préparation par un amical ce 6 juillet face à l'Union Rochefort au centre d'entraînement du club, avant de défier Boulogne-sur-Mer au Tivoli le 13 juillet. Mais le premier vrai match de gala pour les Loups est programmé au 20 juillet.

Ce jour, la RAAL affrontera en effet Dender, fraîchement promu en D1A. Un beau test pour les hommes de Fred Taquin, qui préparent quant à eux leur montée en Challenger Pro League.

Malheureusement pour La Louvière et ses supporters, ce match amical se déroulera à huis-clos. Aucun supporter des deux clubs ne sera accepté. Contrairement au match contre Feignies-Aulnoye le mercredi 17, annoncé huis-clos, cette rencontre est encore annoncée comme publique sur le site de la RAAL.

Mais le Nieuwsblad annonce ce mercredi que le match se déroulera bel et bien à huis-clos à Denderleeuw. En cause, un manque d'effectif policier pour assurer la sécurité de la rencontre. La zone de police peut déployer un effectif supplémentaire en rencontre officielle, mais pas pour les matchs de préparation, précise le média néerlandophone.

Une semaine plus tard, Dender entamera sa saison en D1A contre l'Union Saint-Gilloise, à domicile. Pour l'occasion, il y aura bel et bien du public au stade, naturellement. Mais on ignore quel visage aura l'équipe de Vincent Euvrard...