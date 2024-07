Très surprenant : Domenico Tedesco remplacé par...Hein Vanhaezebrouck en cas de départ ?

Domenico Tedesco est dans la tourmente. Il est critiqué pour sa gestion du groupe et ses choix pendant l'Euro.

Les observateurs ne verraient sans doute pas tous d'un très bon oeil que Domenico Tedesco reste à la tête des Diables Rouges après cet Euro très décevant.

Pourtant, cela devrait bien être le cas. Le CEO de l'Union belge Piet Vandendriessche avait expliqué que Tedesco devrait rester en poste jusqu'en 2026.

En cas de départ de Tedesco, les deux anciens joueurs, entraîneurs et désormais analystes René Vandereycken et Franky Van Der Elst verraient bien...Hein Vanhaezebrouck - parti de La Gantoise et en année sabbatique - reprendre le flambeau.

"Je suis convaincu que Hein serait un bon entraîneur national. Beaucoup d'autres Belges ne sont pas disponibles. Philippe Clement est quant à lui chez les Glasgow Rangers", a déclaré Vandereycken à Het Belang Van Limburg.

"Vanhaezebrouck est un bon entraîneur. Si Tedesco vient à partir, on doit se tourner rapidement vers Hein", a continué Van Der Elst.