Ce Belge a terrorisé les divisions inférieures et pourrait signer...en Serie A !

Jari Vandeputte. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais le Belge pourrait bientôt s'offrir un superbe transfert.

Jari Vandeputte (28 ans) est formé à La Gantoise et y reste jusqu'en 2017. Il décide ensuite de rejoindre l'Italie, et Viterbese.

Il évoluera ensuite dans plusieurs clubs des divisions inférieures transalpines, Vincenza et Catanzaro (5e de Serie B la saison dernière).

Il sort de plusieurs grosses saisons en Serie B et Serie C. En 2023-2024 avec Catanzaro, il a marqué 10 buts et donné 15 assists en 41 matchs.

L'ailier gauche, ancien international U19 avec la Belgique (16 sélections), pourrait désormais s'offrir un beau transfert lors de ce mercato.

Selon plusieurs médias italiens, Vandeputte est pisté par plusieurs clubs de Serie B. L'Udinese, club mythique de Serie A, s'intéresserait également à son profil.