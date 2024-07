🎥 Quand un célèbre joueur de tennis snobe totalement Vincent Kompany : "Le Bayern a besoin d'un entraîneur, s'il te plaît"

Le joueur de tennis allemand Alexander Zverev s'est qualifié pour les 1/8es de finale de Wimbledon, ce samedi. Une rencontre à laquelle a assisté, depuis la tribune d'honneur, un certain Pep Guardiola.

Après sa victoire, Zverev s'est présenté au micro du Court Central, comme le veut la tradition. Il n'a pas manqué d'adresser un petit mot à l'entraîneur de Manchester City. "Quand j'ai vu Pep dans les tribunes, je me suis senti si nerveux. Merci énormément d'être venu, c'était un grand privilège."

Première salve d'applaudissements, avec que Zverev n'ajoute une dernière chose. Supporter du Bayern Munich, il dit à Pep Guardiola que le club bavarois... a besoin d'un entraîneur, semblant oublier que Vincent Kompany a signé il y a quelques semaines seulement.

"Dernière chose : le Bayern Munich a besoin d'un entraîneur, s'il te plaît. Et si tu es fatigué du football, tu peux me coacher sur un court de tennis quand tu veux."

"If you're tired of football, you can coach me on a tennis court anytime" ūüėā



Alexander Zverev loved having Pep Guardiola watch him from the Royal Box#Wimbledon pic.twitter.com/NGTj8uqBkH