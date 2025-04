Que c'est difficile pour Wout Faes et Leicester : la défense des Foxes prend une claque contre Newcastle

Wout Faes est en difficulté avec Leicester ces derniers temps ! Et ça ne s'est pas arrangé aujourd'hui, le Diable Rouge et ses coéquipiers viennent de vivre une première mi-temps cauchemardesque contre Newcastle.

Le Leicester de Wout Faes semble de plus en plus bel et bien se diriger vers la relégation. Les Foxes sont menés 0-3 à la mi-temps contre Newcastle au moment où ces lignes sont écrites.

La défense des hommes de Ruud van Nistelrooy n'arrive pas à s'en sortir dans cette première période... Après onze minutes de jeu, le score était déjà de 0-2 suite à un doublé de Jacob Murphy.

Les trois buts...

Sur le premier but, l'ailier droit récupère un ballon sur un centre botté depuis l'intérieur du grand rectangle. Wout Faes n'est pas parvenu à toucher le ballon qu'il a pourtant tenté de stopper en se positionnant devant le centreur. L'attaquant anglais a parfaitement surgi.

Le deuxième but est encore à l'image de la difficulté rencontrée par la défense de Leicester. Une passe de Conor Coady vers l'attaque est interceptée et une tentative de lob est directement tentée, mais le ballon va sur la barre. Murphy suit bien et c'est 0-2.

Harvey Barnes se chargerait ensuite d'inscrire le troisième but du match. Joelinton se joue de Wout Faes dans le grand rectangle et tente sa chance. Le ballon est repoussé par le gardien, mais l'ailier gauche suit bien. Une première mi-temps à oublier pour le Diable Rouge et ses coéquipiers... Faes est actuellement en difficulté avec Leicester, mais on le sait capable d'élever son niveau de jeu. Espérons pour lui, mais aussi pour l'équipe nationale, que ce qu'il traverse actuellement n'est qu'une mauvaise passe.