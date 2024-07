Encore un favori miraculé : décevante de bout au bout, l'Angleterre s'en sort de justesse contre la Suisse et rallie les demi-finales de l'Euro

Le quart de finale entre l'Angleterre et la Suisse aura clairement déçu. Au terme d'une rencontre sans réel spectacle, ce sont les tirs au but qui ont déterminé le vainqueur. Les Three Lions sont en demi-finale, sans séduire.

Troisième quart de finale de l’Euro, ce samedi à 18h00, avec une rencontre entre une Angleterre décevante depuis le début du tournoi et une Suisse plutôt séduisante. Clairement, les Three Lions doivent éviter le piège tendu par la Nati.

L'Angleterre déçoit encore, la Suisse n'en profite pas vraiment

Comme on pouvait s’y attendre après avoir vu le début du tournoi, les Anglais ne prestent pas bien. Bukayo Saka est, de loin, l’élément le plus dangereux offensivement, alors que Phil Foden ne retrouve toujours pas le niveau qui est habituellement le sien à Manchester City.

Saka (7e) et Ndoye (10e) allument une première fois, sans mettre réellement le portier adverse en danger. De manière générale, l’Angleterre ne parvient pas à mettre la pression devant Sommer. Rice est obligé de frapper de loin (15e), Mainoo est contré (17e). Les Three Lions manquent de vitesse, de vie, de surprise. La Suisse est, comme attendu, très solide.

Bellingham essaie à son tour, mais les deux équipes se quittent sur le score le plus logique au repos : 0-0. L’équipe de Gareth Southgate est celle que l’on a connu depuis le début du tournoi et la Suisse ne parvient pas à profiter des espaces laissés par la défense anglaise, et notamment Trippier.

La bonne deuxième mi-temps de la Suisse récompensée

En début de seconde période, la Nati se rend compte qu’il y a un sacré coup à jouer. Le premier tir cadré de la rencontre tombe enfin, il aura fallu attendre… 52 minutes ! C’est signé Embolo, très faible, sur Pickford. Mais c’est cadré !

L’électrocardiogramme anglais est au plus plat, tandis que la Suisse commence réellement à amener un certain danger. Il est rare de voir les Three Lions entrer avec le ballon dans la moitié de terrain adverse, alors qu’on est à l’approche du dernier quart d’heure réglementaire. Cette rencontre manque de vie et ne passionne certainement pas grand monde, mais il y a du suspense !

Il est donc finalement peu surprenant de voir la Suisse prendre les commandes. Bien plus incisive, la Nati crée une brèche sur le côté droit. Centre de Ndoye, Stones manque son intervention, Embolo arrive devant tout le monde pour pousser le cuir au fond. L’Angleterre est menée à un quart d’heure du terme, et c’est mérité (0-1, 75e).

Ça devait venir de lui…

Il n’y avait qu’un anglais susceptible de renverser la vapeur. Le meilleur sur la pelouse depuis le début de la rencontre, Bukayo Saka.

Le décalage et le déplacement sans ballon de Declan Rice laissent l’espace au joueur d’Arsenal, qui se met sur son pied gauche et enroule. Sa frappe touche le poteau de Sommer et entre, les deux équipes sont à nouveau sur un pied d’égalité (1-1, 80e). Ce sont donc les prolongations qui vont départager les deux équipes.

Des prolongations lors desquelles il ne se passera pas grand-chose pendant 25 minutes. L'Angleterre a quelques petites occasions, la Suisse craint de prendre un but mortel et reste solide derrière. Kane quitte le jeu, Shaqiri monte. Le même Shaqiri touche l'équerre sur un corner direct en toute fin de match, les Anglais sont miraculeusement sauvés (118e).

Dès le début de la séance, le penalty manqué par Manuel Akanji met les Anglais sur une voie royale. Les joueurs de Southgate n'ont manqué aucun tir au but et rallient finalement les demi-finales de cet Euro 2024, presque miraculeusement.