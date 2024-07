Une révélation belge... évoluant aux Pays-Bas comme future recrue du Club de Bruges ?

Le Club de Bruges s'est déjà pas mal activé sur le marché des transferts. Mais après avoir principalement pêché à l'étranger, les Blauw & Zwart visent désormais un joueur belge... évoluant aux Pays-Bas !

Le Club de Bruges s'est déjà bien activé sur le marché des transferts. Depuis le début de l'été, les Blauw & Zwart ont déjà enregistré trois arrivées : Ardon Jashari, Zaid Romero et Christos Tsolis.

Une arrivée dans chaque ligne, mais ce n'est pas encore fini pour le Club, qui lorgne désormais les services d'un joueur belge... évoluant aux Pays-Bas.

Philippe Rommens en route vers le Club de Bruges ?

En effet, selon le journaliste néerlandais de RTV Oost, Tijmen van Wissing, c'est Philippe Rommens qui figure à présent sur les tablettes du FCB.

Milieu central de 26 ans, le joueur passé par le Lierse, et pendant cinq ans au centre de formation du PSV, vient de sortir une très belle saison en Eredivisie, ornée de cinq buts et six passes décisives en 25 matchs.

Prolongé en mars dernier jusqu'en juin 2025, Philippe Rommens vient de sortir la plus belle saison de sa carrière. Peut-être son club des Go Ahead Eagles profitera de cette spirale et de l'entrée dans la dernière année de contrat de son joueur pour le vendre à une somme proche des 3.5 millions d'euros renseignés sur Transfermarkt pour s'attacher ses services.