Simple mais diablement efficace : la technique ancestrale qui a permis à l'Angleterre de se qualifier pour les demi-finales

Le gardien anglais Jordan Pickford s'était particulièrement bien préparé pour les tirs au but contre la Suisse. Il en a été récompensé en détournant l'envoi de Manuel Akanji.

L'Angleterre a remporté la séance de tirs au but 5-3 face à la Suisse, après que le 1-1 sanctionnant les prolongations. Souvent critiqué pour ses interventions hasardeuses, Jordan Pickford a fait la différence en stoppant le tir de Manuel Akanji.

Il s'agit déjà du quatrième tir au but détourné par le portier d'Everton pour l'Angleterre dans un grand tournoi. Mieux, Pickford a toujours détourné au moins un envoi lors de chaque séance de tirs au but disputée sous le maillot des Three Lions.

Jordan Pickford aime les tirs au but

Après le match, des photos ont montré que le gardien anglais s'est aidé d'un petit antisèche. On peut y voir qu'il était écrit de plonger à gauche lorsqu'Akanji se présenterait face à lui. La préparation a porté ses fruits et a permis à l'Angleterre de se qualifier pour les demi-finales.

Disposant de plus d'un tour dans son sac, Pickford a poussé le vice jusqu'à faire traîner le tir au but d'Akanji en tardant à rejoindre sa ligne de but. L'arbitre Daniele Orsato l'a interpellé après le premier tir.

"L'arbitre ne m'a pas permis de suivre ma routine habituelle, donc j'ai dû m'adapter," a déclaré Pickford après le match. "Heureusement, j'ai pu le faire pour le premier tir au but et je l'ai arrêté".