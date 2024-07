L'avenir du football est-il en danger ? "De moins en moins de joueurs méritent d'être regardés, on ne se soucie que du nombre de téléspectateurs"

Marcelo Bielsa, le sélectionneur de l'équipe nationale d'Uruguay, a vivement critiqué le football moderne lors d'une conférence de presse de la Copa America, le jugeant de moins en moins attrayant.

Bielsa ne voit pas l'avenir d'un bon œil. "De plus en plus de personnes regardent le football, mais cela devient moins attractif", a-t-il déclaré avant d'éliminer le Brésil en quarts de finale du tournoi, aux tirs au but.

"Cela est dû au fait qu'on ne donne pas la priorité à ce qui a fait de ce sport le meilleur au monde. Peu importe le nombre de personnes qui regardent ce sport, si l'on ne garantit pas que ce qui est regardé est attractif, seul le côté commercial en profite. On ne se soucie que du nombre de téléspectateurs."

Marcelo Bielsa très inquiet pour l'avenir du football

Bielsa sait de quoi il parle. L'entraîneur a travaillé pendant des années en Premier League, en Ligue 1 et en Liga. "Dans quelques années, les joueurs qui méritent d'être regardés attireront moins d'attention. Aujourd'hui, de moins en moins de joueurs valent la peine d'être regardés", a continué El Loco.

"Le jeu deviendra moins amusant et l'augmentation artificielle du nombre de téléspectateurs prendra fin. Le football est bien plus que juste cinq minutes de moments forts. Le football est une expression culturelle, quelque chose avec laquelle on s'identifie."

En regardant l'Euro actuel, et plus précisément la phase finale, on ne peut pas vraiment lui donner tort. Malgré une première journée animée, les matchs spectaculaires manquent cruellement.