La Jupiler Pro League accueille un 14e joueur japonais, deuxième pays étranger le plus représenté dans notre championnat

Le KV Courtrai veut éviter la grosse frayeur vécue la saison dernière. Les Kerels ont cru pendant bien longtemps que leur avenir se dessinerait en Challenger Pro League, avant de se sauver dans les dernières journées du championnat.

Ce début de semaine, le KVK vient d'officialiser un renfort offensif pour combler les problèmes connus dans ce secteur du jeu la saison dernière : l'ailier droit japonais Takuro Kaneko.

Passé par Hokkaido Consadole Sapporo, puis le Dinamo Zagreb, le joueur de 26 ans a signé un contrat valable jusqu'en juin 2027.

Takuro Kaneko devient donc le 14e joueur japonais en Jupiler Pro League pour le prochain exercice. Le Japon est le deuxième pays étranger le plus représenté dans notre championnat, après la France, qui compte vingt joueurs. Kaneko sera accompagné d'un autre Japonais à Courtrai, le défenseur Haruya Fujii.

𝙏𝘼𝙆𝙐𝙍𝙊 𝙆𝘼𝙉𝙀𝙆𝙊 𝙉𝘼𝘼𝙍 𝙆𝙑𝙆



🇯🇵 De aanvallende middenvelder komt definitief over naar het Guldensporenstadion van Hokkaido en tekent een contract tot juni 2027. ✍️



📝Alles over deze transfer via de link ⬇️
#KerelsStrijdenDoor 🔴⚪️