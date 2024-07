Neerpede à la rescousse : ces jeunes d'Anderlecht recevront leur chance en début de saison vu les circonstances

Anderlecht est parti en stage cette semaine, sans annoncer précisément le groupe qui a été emmené par Brian Riemer. L'absence de transferts et l'incertitude entourant plusieurs joueurs fait que les "kets" de Neerpede vont recevoir leur chance.

La probabilité qu'Anderlecht ait terminé son mercato dans un peu moins de trois semaines est (très) faible. D'ici à la première journée de championnat, le 27 juillet face à STVV, des transferts devraient avoir été annoncés, mais seront-ils déjà prêts ? Rien n'est moins sûr, car ils manqueront certainement le stage au Portugal.

Riemer a dû emmener de nombreux jeunes espoirs, ce qui constitue une occasion unique pour les joueurs de Neerpede de se faire remarquer. Des défenseurs comme Nunzio Engwanda (16 ans), l'une des grandes satisfactions de l'amical face au PSV (lire ici), Amando Lapage (19 ans) et Ismael Baouf (17 ans) savent qu'il y a des opportunités.

Un avantage grâce au stage

Actuellement, les Mauve & Blanc n'ont tout bonnement conservé aucun défenseur central de la saison dernière. On attend la décision de Jan Vertonghen, Zeno Debast a été transféré au Sporting Portugal et Federico Gattoni est retourné en Argentine.

Mais des joueurs offensifs comme Robbie Ure, Luca Monticelli et Tristan Degreef peuvent aussi gagner des points auprès de Riemer. Kasper Dolberg et Anders Dreyer ont bénéficié de vacances supplémentaires après l'Euro et manqueront donc le stage. Au Portugal, Riemer mettra l'accent, comme la saison dernière, sur la charge physique.

Les joueurs participant au stage auront incontestablement un avantage en ce début de saison. L'année dernière, Riemer avait refusé de titulariser les joueurs qu'il jugeait ne pas encore prêts sur le plan physique.

N'Diaye et Angulo titulaires

Comme aucun accord n'a encore été trouvé avec Ludwig Augustinsson, Moussa N'Diaye débutera la compétition comme arrière gauche titulaire. L'objectif était de lui donner du temps de jeu face aux équipes "modestes" la saison passée, mais sa blessure a contrecarré ces plans.

Nilson Angulo devrait enfin connaître sa grande percée cette saison. L'Équatorien a eu du mal à apprendre l'anglais, mais les dirigeants du RSCA croient fermement en ce jeune ailier de 21 ans.

Coosemans (provisoirement) numéro 1

Et puis, il y a le débat sur les gardiens. Colin Coosemans est actuellement le gardien titulaire étant donné que Kasper Schmeichel ne devrait normalement pas revenir et qu'aucun nouveau gardien n'a été recruté.

Derrière lui, il n'y a que Timo Schlieck, un Allemand de 18 ans recruté pour le futur. Il semble en effet que Mads Kikkenborg, recruté la saison dernière, n'ait pas convaincu. Mais Coosemans n°1, c'est clairement insuffisant. Affaire à suivre donc.