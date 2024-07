Quelques enseignements à tirer du match amical d'Anderlecht face au PSV Eindhoven

Anderlecht a battu le PSV Eindhoven ce samedi en match amical. Quelques points peuvent être soulignés après une victoire convaincante des Mauve & Blanc.

Anderlecht attend ses défenseurs centraux avec impatience

Avec le départ de Zeno Debast et le flou entourant le futur de Jan Vertonghen, le RSC Anderlecht a perdu ses deux titulaires en défense centrale. Federico Gattoni n'est également pas resté après son prêt. Résultat : alors que Brian Riemer a clairement tenté d'aligner un onze "type", il n'a pas pu faire mieux qu'un axe central Leoni-Engwanda, qui prenait parfois des allures de trois arrière avec Sardella revenant aider.

© photonews

Si cette défense hybride a très bien fonctionné, elle n'est évidemment pas viable pour entamer le championnat dans trois semaines, et n'a pas vocation à être alignée en match officiel. Des renforts doivent et vont arriver, sans compter l'éventuelle prolongation de Vertonghen.

Nunzio Engwanda devrait jouer la saison prochaine

Ces absences en défense nous ont cependant permis de voir jouer le tout jeune Nunzio Engwanda (16 ans) pendant un bout de temps, et nous avons aimé ce que nous avons vu. Déjà très bon avec les Futures, le ket de Neerpede a étalé ses qualités face à des adversaires pour le coup expérimentés (Luuk De Jong et Guus Til étaient par exemple titulaires).

© photonews

Lecture du jeu, personnalité au ballon et montées intéressantes, Engwanda rappelle un peu un certain... Zeno Debast. Il lui manque encore le physique pour accompagner ces promesses, et une place de titulaire ne semble pas à sa portée, mais voir Nunzio Engwanda en doublure du futur défenseur central droit d'Anderlecht ne serait pas étonnant.

Majeed Ashimeru sur le départ, vraiment ?

Titulaire dans l'entrejeu aux côtés de Stroeykens et Rits, Majeed Ashimeru a encore été très bon ce samedi face au PSV Eindhoven. Le Ghanéen n'a plus qu'un an de contrat, et s'il ne prolonge pas, ce serait une perte sèche de le laisser filer gratuitement l'été prochain.

Mais à coup sûr, une prolongation de contrat devrait traîner dans la tête de Jesper Fredberg. Ashimeru a un profil unique au sein de l'entrejeu anderlechtois, le seul à avoir un peu de dynamisme et d'explosivité, par rapport à un Mats Rits franchement transparent. Ce serait du gâchis de s'en séparer cet été...

Il y a du talent chez les Futures et Riemer devrait l'utiliser

Bien peu de jeunes des RSCA Futures ont obtenu du temps de jeu la saison passée. Tristan Degreef a dû se contenter de la Coupe de Belgique, tandis que des cadres des U23 comme Lapage ont à peine fait leur apparition dans le noyau A. Nilson Angulo est le seul à avoir "régulièrement" obtenu sa chance.

Ca ne peut plus durer : quand on voit le potentiel de garçons comme Degreef, Engwanda, De Cat, Ure ou encore Lapage, il va de ce fameux "ADN" anderlechtois de les laisser un peu s'exprimer. Au moins en début de saison avant l'arrivée des transferts, afin de se montrer...