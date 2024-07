Surprise en Challenger Pro League : Stijnen met un joueur clef à la porte suite à un désaccord !

Rififi au Patro Eisden, promu en Challenger Pro League. Stijn Stijnen a fait savoir qu'il ne compterait plus sur Stef Peeters, l'un des joueurs d'expérience du noyau.

Comme souvent au Patro Eisden, Stijn Stijnen fait parler de lui. Il y a en effet de l'eau dans le gaz entre l'entraîneur de Maasmechelen et Stef Peeters. Stijnen a indiqué via les médias du club qu'il ne compte plus sur le milieu de terrain de 32 ans.

"Après des discussions entre Stef et moi, j'en suis arrivé à la conclusion que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde en termes de football, de technique et de tactique", commente le patron du Patro.

"La vision et l'identité propre du Patro Eisden qui nous ont portés à ce niveau sont centrales. Le nouvel ADN du Patro Eisden exige une certaine adaptation. Stef voit les choses différemment", continue Stijnen.

"Pour cette raison, j'ai décidé de ne plus compter sur lui. Bien sûr, Stef reste un footballeur exceptionnel et de nombreuses portes s'ouvriront probablement pour lui. Entre temps, le Patro Eisden honorera ses obligations envers Stef."

L'aventure de Stef Peeters au Patro Eisden est donc terminée, une saison après qu'il soit arrivé en provenance de l'AS Eupen. La saison passée en Nationale 1, Peeters a disputé 25 matchs, inscrivant un but et délivrant 3 assists.