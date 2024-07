Une première offre brugeoise refusée pour l'un des cadres de l'Union Saint-Gilloise

L'Union Saint-Gilloise va perdre plusieurs de ses cadres cet été, on le sait. Sébastien Pocognoli a perdu Mohamed Amoura, et devrait également perdre Gustaf Nilsson, convoité par le Club de Bruges.

Quel groupe aura à sa disposition Sébastien Pocognoli pour la reprise du championnat, et surtout à la fin du mercato ? Mohamed Amoura a rejoint Wolfsbourg, et on sait que de l'intérêt existe pour - entre autres - Cameron Puertas et Koki Machida.

Un autre départ se profile également : celui de Gustaf Nilsson (27 ans). Le buteur suédois est en effet sur la liste du Club de Bruges, qui aurait soumis une première offre aux Unionistes. Comme Casper Nielsen avant lui, Nilsson devrait également quitter le Parc Duden pour le Jan Breydel.

Mais le Nieuwsblad nous apprend que le transfert prend un peu plus longtemps que prévu, et pour cause : la première offre brugeoise aurait été refusée par l'USG. Les Blauw & Zwart auraient proposé 4,5 millions d'euros pour Gustaf Nilsson (estimé à 6 millions sur Transfermarkt).

L'Union souhaiterait obtenir entre 7 et 8 millions pour son joueur, et attendrait donc une nouvelle offre brugeoise. On peut imaginer que l'accord se situera donc aux alentours de la valeur estimée pour l'attaquant international suédois (6 caps, 3 buts).

Gustaf Nilsson rentre dans sa dernière année de contrat et la marge de négociation de l'USG est donc limitée, car le joueur sera gratuit dans un an s'il ne prolonge pas. La saison passée, il avait inscrit 17 buts en 49 matchs toutes compétitions confondues.