22 ans et déjà son troisième grand club belge : pourquoi l'Union pourrait être le véritable début de la carrière d'Anouar Ait El Hadj

Anouar Ait El Hadj est sur le point de signer pour l'Union Saint-Gilloise. Le milieu de terrain offensif n'a pas réussi à devenir un titulaire à part entière à Anderlecht et Genk. Pourquoi cela réussirait-il à l'Union ? Voici les raisons.

L'Union SG a réalisé un recrutement très intelligent et n'a pas agi précipitamment avant de se tourner vers Anouar Ait El Hadj. En effet, il y a de fortes chances qu'ils perdent prochainement à la fois Loïc Lapoussin et Cameron Puertas. Et c'est l'ancien international espoir belge qui est envisagé comme le remplaçant à ces deux postes.

L'Union utilise le même système depuis trois ans : un 3-5-2. Ils ne vont pas déroger à cela même sous la direction de Sébastien Pocognoli. Tout comme à Anderlecht, le système est défini depuis le haut et la direction sportive cherche continuellement des profils qui correspondent à celui-ci.

Ait El Hadj possède les qualités techniques et l'endurance nécessaires pour remplacer Lapoussin. Il devra cependant défendre davantage, mais le système des Bruxellois est flexible dans le sens où les postes sont interchangeables. Les trois milieux de terrain doivent combler les espaces lorsque quelqu'un monte en attaque.

Le remplaçant idéal de Cameron Puertas ?

La place de Puertas sera également probablement disponible lorsque l'Union décidera qu'une offre suffisamment élevée est reçue. Et c'est là que Ait El Hadj devrait principalement évoluer. Il est naturellement un numéro 10, cela remonte à sa jeunesse à Anderlecht.

Il a un bonne qualité de tir et de passe, et dans un système avec deux attaquants, cela pourra s'exprimer encore plus. Il est à son meilleur niveau entouré de joueurs en mouvement. N'oublions pas l'exemple de Noah Sadiki : l'Union sait clairement ce qu'elle fait.