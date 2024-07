La réaction complète d'Ivan Leko après Rangers - Standard : le Croate avait particulièrement insisté sur un point, et est satisfait du résultat

Ivan Leko était plutôt satisfait après le partage du Standard contre les Glasgow Rangers. L'entraîneur croate a enfin vu une solidité défensive qu'il a travaillée pendant tout le début de semaine.

Le Standard a partagé l’enjeu contre les Glasgow Rangers, ce mercredi, en match amical (redécouvrez les moments forts de la rencontre). Après la partie, c’est un Ivan Leko plutôt satisfait qui s’est présenté à notre micro.

"C’était un bon adversaire, un bon test pour nous. Pour voir où nous sommes, ce que nous pouvons faire,.. J’ai vu un Standard qui voulait défendre correctement, qui a eu une très bonne organisation. On avait beaucoup travaillé là-dessus les deux derniers jours et ça a été bien fait."

Cette rencontre, le Matricule 16 aurait même pu la remporter. Certes, les Écossais, en termes de pourcentage de possession de balle, ont été au-dessus des Liégeois. Mais la plus grosse occasion de la partie, avec le poteau de Lowry à cinq minutes du terme, est bien la tentative de Fossey, repoussée par Butland, en fin de première période. Et au calcul des grosses occasions, les Rouches ont gagné la bataille contre les Rangers.

"Les joueurs se sont donnés contre une équipe qui a plus de qualités que nous, qui est à un niveau différent du nôtre. Ils ont eu le ballon, mais n’ont pas eu d’occasion. C’est ce qu’on voulait après le match contre Dender, où c’était très pauvre défensivement. Les garçons ont bien fait, mais on voit qu’on a des manques physiquement. O’Neill, Price, Bulat, Sutalo, c’est encore trop tôt pour eux. On aura besoin de chaque semaine de préparation, de temps et de plus de joueurs pour avoir assez de concurrence."

Cette fois, le Standard a fait preuve de solidité défensive... grâce au système à cinq derrière ?

Après le repos, le Croate a réalisé plusieurs changements. Dierckx, Calut, Lawrence, Simicic et Ghalidi sont montés pour la reprise, tandis que Godfroid, Cissé, Mateta, Makembo et Tapsoba ont dû attendre la 68e. Le dernier cité n’a toutefois joué que sept minutes avant de, blessé, rendre la place à Soufiane Benjdida, qui est donc remonté aux jeu moins de dix minutes après sa sortie.

"En deuxième période, les joueurs qui jouent habituellement un petit peu moins ont presté correctement. Ce n’était pas « waouw », notre objectif n’était pas là-dessus, mais sur le fait de pouvoir se battre contre une équipe avec plus de qualités que nous et la concurrencer."

Que ça soit en première ou en seconde période, une constante : les Rouches ont évolué avec une défense à trois en possession de balle, et à cinq en perte de balle. Le dispositif que l’on verra toute la saison ?

"En ce moment, on joue de cette manière. On attend encore des retours de blessure et des joueurs qui vont s’intégrer à l’équipe avant de faire un point plus global. Le concept, de défendre en zone de manière agressive, est clair. Tout le monde doit donner son maximum en défense, c’est la clé afin d’avoir la confiance nécessaire pour attaquer. Mais trois, quatre ou cinq derrière, ça ne change pas grand-chose" a conclu Ivan Leko, qui a ajouté que si Aiden O'Neill a porté le brassard ce mercredi, le capitaine "officiel" pour la saison prochaine n'a pas encore été désigné. Le choix se fera quand tout le monde sera de retour dans le noyau.