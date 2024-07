La révélation de la saison à Anderlecht, ça pourrait être lui : "Je m'inspire énormément de ce qu'il fait, je lui parle après chaque match"

La saison dernière, Robbie Ure a impressionné avec le RSCA Futures. En récompense, l'attaquant écossais a reçu une prolongation de contrat de trois saisons, et va progressivement être intégré au noyau de l'équipe première.

Robbie Ure s'est avéré être une belle opportunité pour les Mauves. Formé aux Rangers, il a choisi de ne pas renouveler son contrat en Écosse. Ainsi, Anderlecht a pu le récupérer gratuitement et le jeune buteur a immédiatement séduit en Challenger Pro League.

Même les quelques fois où il s'est entraîné avec l'équipe première la saison dernière, il a fait forte impression. Désormais, l'attaquant de 20 ans devient le troisième attaquant de l'équipe fanion, après avoir signé une prolongation de contrat valant pour les trois prochaines saisons. Robbie Ure, qui a marqué lors des deux premiers matchs amicaux, a livré sa première interview sur la chaîne Mauve TV.

Robbie Ure, la nouvelle révélation du Lotto Park ?

Interrogé sur ses objectifs, il a été clair. "Je veux jouer plus de matchs et continuer à m'améliorer chaque jour. Je veux également marquer mon premier but pour l'équipe première d'Anderlecht. Mon rêve est de jouer en Ligue des Champions et de devenir international pour mon pays."

Il a déjà eu l'occasion de s'entraîner à plusieurs reprises avec ses 'concurrents'. Kasper Dolberg est particulièrement un modèle pour lui.

"Dolberg m'inspire. Je le vois s'entraîner tous les jours et il atteint un tel niveau. Son contrôle de balle et sa finition sont incroyables. Après les matchs, je parle avec lui. Je lui demande ce qui était difficile et comment il a résolu ces problèmes. J'essaie d'apprendre autant que possible de lui", conclut Ure.