Officiel : le RSC Anderlecht prolonge un attaquant prometteur et va l'intégrer progressivement à son équipe première

Au mois de septembre dernier, le RSC Anderlecht, ou plutôt le RSCA Futures, enregistrait l'arrivée libre d'un jeune attaquant écossais, Robbie Ure.

La saison dernière, le buteur de 20 ans a fait ses premiers pas en Challenger Pro League et a convaincu. Auteur de cinq buts et deux passes décisives en 1200 minutes de jeu, Ure a aussi eu l'occasion de monter au jeu pour la dernière minute des Champions Play-Offs, contre l'Antwerp.

Anderlecht croit en son jeune attaquant, qui devrait encore alimenter les compteurs en D1B tout en intégrant de plus en plus le noyau A. Actuellement en stage au Portugal avec l'équipe première, il a inscrit deux buts lors des trois premiers matchs de préparation

Les Mauves viennent d'annoncer la nouvelle sur leurs réseaux sociaux, Robbie Ure a signé un nouveau contrat de trois ans, valable jusqu'en 2027.

Robbie 2027. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 The 20-year-old striker has signed a new deal with Sporting. He'll be part of RSC Anderlecht for the next three seasons.



