Nouvelles peu rassurantes pour Hendrik Van Crombrugge, sorti après 10 minutes contre le Sporting Charleroi

Le gardien du Racing Genk a dû quitter ses partenaires après dix petites minutes contre Charleroi. La gravité exacte de sa blessure n'est pas encore connue, mais ce n'est pas très rassurant.

Le Racing Genk est parti en stage du côté de Venray, dans le Limbourg néerlandais. Une semaine de préparation pour les Genkies, trois jours après un partage en match amical contre le Sporting Charleroi.

Rencontre durant laquelle, après dix minutes de jeu seulement, Hendrik Van Crombrugge a dû laisser sa place au jeune Lucca Kiaba, tout juste âgé de 16 ans, en raison d'une blessure.

Juste après la rencontre, Thorsten Fink déclarait que des examens seraient rapidement réalisés afin de connaître la gravité exacte de cette blessure. Mais on ne sait encore rien...

Pas encore de détail pour Hendrik Van Crombrugge, mais les nouvelles ne sont pas très rassurantes

Selon les dires du Belang van Limburg, Hendrik Van Crombrugge n'était toujours pas à l'entraînement, ce mardi. Il y a d'ailleurs peu de chances de le revoir ce mercredi, ainsi que dans les prochains jours.

Nos confrères néerlandophones ajoutent que la gravité de la blessure musculaire de l'ancien gardien d'Anderlecht n'est pas encore connue. Cependant, plus les jours avancent et plus les chances de voir Mike Penders commencer la saison dans la peau d'un titulaire augmentent. Et quand un jeune gardien de Genk fait son trou, plus personne ne va le rechercher...