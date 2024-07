Officiel : un grand talent croate rejoint un candidat aux Champions Play-Offs !

C'est majoritairement en Jupiler Pro League que le Racing Genk a commencé son mercato estival, sous l'impulsion de Thorsten Fink.

Le nouvel entraîneur du KRC, qui était sur le banc de Saint-Trond la saison dernière, a pris dans ses bagages les prometteurs Matte Smets et Jarne Steuckers. Adrian Palacios, jeune défenseur central colombien, a aussi rejoint la Venise du Nord.

Genk est bien décidé à jouer les premiers rôles la saison prochaine et ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Les Limbourgeois viennent déjà, ce jeudi, d'officialiser leur quatrième recrue de l'été.

Il s'agit d'un grand espoir croate qui évolue au poste de milieu défensif, Luka Lukanic. La saison dernière, le joueur de 20 ans a joué une dizaine de matchs avec le HSK Zrinjski Mostar, en Bosnie. Il a inscrit deux buts et délivré trois passes décisives.

Si Lukanic s'entraîne déjà bien avec le noyau A, il devrait commencer son aventure en Belgique par une pige au Jong Genk, en Challenger Pro League. Toutefois, avec un contrat de deux ans et une option pour une troisième saison, le Racing Genk a clairement l'ambition de renforcer aussi son équipe première avec ce transfert.

