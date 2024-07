Un ancien chouchou de Sclessin annonce la fin de sa carrière professionnelle, après une dernière saison très frustrante

C'est une triste nouvelle qui nous vient des réseaux sociaux de l'ex-Standardman Anthony Knockaert. À 32 ans seulement, l'ancien milieu de terrain des Rouches mais aussi de Brighton & Hove Albion, Leicester City ou encore Huddersfield Town a annoncé sa retraite.

Knockaert écrit sur Instagram : "Cette décision n'a pas été facile à prendre, mais je pense qu'il est venu le moment de tourner la page et commencer un nouveau chapitre de ma vie".

Le Français quitte le monde du football sur une énorme déception : lui qui était revenu dans son Nord natal en 2023 n'a pas pu empêcher la relégation de Valenciennes au terme d'une saison catastrophique qui a vu le VAFC basculer en National.

Anthony Knockaert has announced his retirement from football. 🥲



Le Petit Magicien. Thank you for some special memories and congratulations on an incredible career! 💙🤍 pic.twitter.com/5bw7Uottqd