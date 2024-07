Un vétéran de notre championnat quitte le RWDM et est libre de s'engager où il le souhaite

L'aventure molenbeekoise se termine pour Xavier Mercier. Le milieu de terrain de 34 ans quitte le RWDM sur une saison mi-figue mi-raisin.

Ce sont des adieux en mode mineur pour Xavier Mercier, figure de notre championnat et très apprécié du public du Stade Machtens. Le Français de 34 ans quitte enfin le RWDM, annonce le club ce jeudi, après une saison qui n'aura pas été aussi réussie qu'espéré.

Mercier était arrivé l'été dernier en provenance de Ferencvaros et son expérience devait apporter beaucoup au RWDM, promu en D1A. Initialement titulaire, l'ancien d'OHL a bien presté jusqu'à la trêve, avec 2 buts et 3 passes décisives jusqu'en décembre.

Mais alors que le RWDM s'enfonçait au classement et en coulisses, Mercier a disparu de la circulation et perdu sa place. En 2024, il n'a pas presté au niveau attendu, mal mis en conditions par les coachs qui ont défilé au Machtens, et n'aura finalement pu délivrer qu'un assist de plus en Playdowns.

Au final, Mercier aura été titulaire à 16 reprises en 30 rencontres, et quitte le club sur un maigre bilan - et une relégation. Libre de tout contrat, il peut s'engager où il le souhaite et on imagine qu'il aura des options sur la table en Challenger Pro League ou ailleurs.

Avec OHL, le Cercle de Bruges ou encore Courtrai, Xavier Mercier compte en effet plus de 170 rencontres en Jupiler Pro League pour 26 buts et 47 passes décisives.