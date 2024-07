Le nouveau Sabbe ou Spileers ? Un jeune de Bruges devrait débuter cette saison faute d'alternatives !

Le Club de Bruges connaît actuellement une pénurie de défenseurs latéraux en raison des blessures de Bjorn Meijer et Kyriani Sabbe, et De Cuyper est encore en vacances. Cela donne l'opportunité au jeune Joaquin Seys (19 ans) de se préparer pour le début du championnat.

Joaquin Seys, originaire de Gistel et évoluant au Club de Bruges depuis l'âge de sept ans, a impressionné l'année dernière lors d'un match amical contre Feyenoord. Depuis février, il fait définitivement partie de l'équipe première et est considéré comme un grand talent.

Il est comparé en termes de talent à des joueurs tels que De Ketelaere et Spileers. Seys est connu pour son audace et sa vision du jeu. Il devrait très probablement être titulaire lors de la Supercoupe contre l'Union et lors du premier match de championnat contre le KV Malines.

Le Club Bruges n'a pas l'intention de recruter des arrières supplémentaires, ce qui signifie que Seys pourrait également obtenir un temps de jeu important en championnat, selon Het Laatste Nieuws.

Pour le poste d'arrière droit, Nicky Hayen devra également improviser, car après le départ de Denis Odoi, les options se font rares. Yameogo, Spileers ou Et-Taïbi pourraient être appelés en renfort.

Cependant, le Club a confiance en ses jeunes joueurs et ne souhaite pas les bloquer en recrutant d'autres défenseurs latéraux supplémentaires.