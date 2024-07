Officiel : l'Union annonce la prolongation de l'un des chouchous du Parc Duden

Guillaume François et l'Union Saint-Gilloise, l'histoire d'amour continue. C'est qu'en amour, on ne compte pas, même lorsque l'on ne joue plus que très peu.

A l'Union Saint-Gilloise, Guillaume François est l'un des plus anciens du noyau : arrivé à l'été 2020, en même temps que Christian Burgess, Anthony Moris ou Loïc Lapoussin, il est l'un des rares rescapés de l'équipe championne en D1B. Mais il ne joue presque plus : à peine une titularisation en championnat la saison dernière, pour quatre montées au jeu dans les dernières minutes. Pire : il n'a pas joué la moindre minute en Playoffs et était absent de la liste européenne. Guillaume François, la force tranquille de l'Union Il le confesse lui-même : la situation l'aurait rendu fou à un stade plus avancé de sa carrière. Mais à 34 ans, celui que le club surnomme affectueusement "le sanglier des Ardennes" voit les choses sous un autre angle et apprécie ce rôle de leader du vestiaire. Si bien que son contrat, qui était arrivé à échéance, vient d'être prolongé, comme l'Union l'a officialisé sur ses réseaux sociaux. Guillaume Francois ne devra donc pas se chercher un nouveau club cet été. Le voici lié au Parc Duden jusqu'en juin prochain, de quoi aider le nouvel entraîneur Sébastien Pocognoli à prendre ses marques au Stade Marien.