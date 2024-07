Même dans le camp adverse, Lamine Yamal ne laisse personne indifférent : "Il est vraiment spécial !"

Lamine Yamal est certainement LA sensation de cet Euro. Le jeune joueur de 17 ans sera attendu au tournant lors de la finale face à l'Angleterre, ce dimanche.

Lamine Yamal. Un nom qui était inconnu pour certains encore il y a quelques mois. Mais depuis le depuis de l'Euro, la pépite du FC Barcelone a impressionné.

Plus jeune passeur décisif de l'Histoire de l'Euro, il a inscrit son nom dans le livre d'or de la compétition en marquant un but splendide face à la France en demi-finales et devenant ainsi son plus jeune buteur de tous les temps.

Forcément, cela force l'admiration. Même du côté de l'Angleterre, qui affrontera Yamal ce dimanche en finale. Contrairement à Adrien Rabiot, l'Anglais Declan Rice s'est montré totalement élogieux envers le jeune prodige.

"J’ai vu une statistique qui disait qu’il avait 12 ans quand le Covid a frappé, c’est assez effrayant", a plaisanté le milieu de terrain d'Arsenal en conférence de presse.

"En tant que fan de football et en tant que joueur, je dois le respecter. Je dois dire à 16 ans, il faut beaucoup de courage pour jouer à Barcelone et pour faire ce qu’il fait à cet âge, il est vraiment spécial."

Rice est même revenu sur les déclarations de Rabiot. " Il a 16 ans (17 ans ce 13 juillet, nda), je ne sais pas pourquoi les joueurs français parlent de lui comme ça. Parce que pour ce qu’il a fait à Barcelone, il faut l’applaudir." Une déclaration emplie de fair play à quelques heures du grand rendez-vous.