Pas d'Arabie Saoudite pour Amadou Onana, qui va rester en Premier League...aux côtés de deux Diables Rouges

Aston Villa est en train de finaliser un accord avec Everton pour le transfert d'Amadou Onana. L'accord devrait être conclu pour environ 60 millions d'euros.

Amadou Onana voulait passer à un niveau supérieur et aura l'opportunité de le faire à Aston Villa. Le club a terminé quatrième la saison dernière et jouera la Ligue des Champions. Avec Youri Tielemans et Leander Dendoncker, deux Belges sont déjà sous contrat au sein du club de Birmingham.

Cependant, cela semble être une mauvaise nouvelle pour Dendoncker, car Onana joue au même poste. Le profil du milieu de terrain de 22 ans d'Everton est très apprécié par le coach, Unai Emery.

Amadou Onana vers Aston Villa

Onana lui-même est enthousiaste à l'idée de jouer sous les ordres de l'entraîneur espagnol. Ce transfert marque une étape importante dans la carrière du Diable Rouge, qui a disputé 37 matchs la saison dernière pour Everton toutes compétitions.

Selon les informations de Fabrizio Romano et David Ornstein, Onana aurait donné son accord pour jouer à Aston Villa la saison prochaine.

Avec ce transfert, Aston Villa souhaite renforcer son milieu de terrain et devenir un sérieux prétendant en Premier League. Pour Onana, c'est une opportunité de prouver son talent à un niveau supérieur. Le transfert pourrait se finaliser autour de 50 millions de livres sterling (plus de 59 millions d'euros).

