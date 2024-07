🎥 Les Bleus ne pouvaient pas se louper face aux Diables : la mise au point musclée de Didier Deschamps juste avant la rencontre

L'Euro des Diables Rouges s'est arrêté avec cette défaite face à la France. Les Bleus avaient été secoués par Didier Deschamps.

Comme la Belgique, la France a connu une phase de groupe poussive pour se qualifier en huitième de finale. Didier Deschamps a donc dû pousser ses hommes avant d'entamer la phase à élimination directe. Il y a un peu plus d'une semaine, la Fédération Française publiait déjà un premier film "inside" du vestiaire, à l'occasion du match.

Cette fois, c'est TF1 qui nous emmène plus profondément encore dans l'intimité du groupe. Le média français a filmé la causerie de Deschamps dans le vestiaire : "Il y a autre chose qui commence. Pour arriver à ce qu'on veut, il faut se donner les moyens, tout faire".

Le sélectionneur français voulait voir un groupe uni : "Il y en a qui rentreront, d'autres qui ne rentreront pas. Mais je veux du 100% dans l'implication, dans l'attitude. Vous êtes là les mecs. J'ai confiance en vous. C'est moi qui vous ai choisis. Si je vous ai choisis, c'est parce que je suis convaincu que vous devez être là".

Didier Deschamps en a demandé plus

"Je ne vais pas vous raconter d'histoire, je ne vous en ai jamais racontées. Vous êtres forts, il y a du talent, mais il ne faut pas qu'on se la raconte. Il ne faut pas se la raconter ! C'est pour tout le monde : avec ou sans ballon, il n'y a pas à "gérer". C'est aux maximum qu'il faut être. On a fait ce qu'on a fait, c'est derrière nous maintenant. Le plus important, il est devant" a-t-il poursuivi.

Didier Deschamps a mis en garde ses joueurs : "J'attends, ou plutôt je veux, le maximum de chacun d'entre vous. Les crocs, la détermination, tout ce que vous voulez en plus du talent que vous avez. Je ne dis pas qu'on n'a pas mis tout ça. On l'a mis. Mais on peut mettre plus. Chacun peut mettre plus. Que ce soit sur le terrain, en rentrant, ou en dehors". Une recette qui a permis aux Français de sortir la Belgique puis le Portugal, mais pas l'Espagne. Son discours est à retrouver en vidéo en cliquant ici.