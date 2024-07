Il se relance en Eredivisie après un passage manqué à Bruges : "Je ne me sentais pas tout à fait à l'aise"

L'ancien directeur des sports du Club de Bruges espère retrouver tous les ingrédients pour travailler dans le calme et attaquer son nouveau défi chez nos voisins en Eredivisie.

Promu dans l'élite aux Pays-Bas, Willem II joue à fond la carte "Belge". Le club a déjà recruté un grand nombre de Belges et de joueurs passés dans notre championnat. La présence de l'entraîneur Peter Maes et du nouveau directeur sportif Tom Caluwé y est pour quelque chose.

Après du bon travail à Malines, ses passages au Club de Bruges et à Zulte Waregem ont été de courte durée : "J'aime rester plus longtemps dans un club pour pouvoir construire quelque chose. C'est ce qui s'est passé à Malines. En fait, je ne voulais pas vraiment partir, mais le Club de Bruges s'est manifesté. Quand un top club vous veut... j'ai donc pris la décision de quitter Malines mais je ne me sentais pas tout à fait à l'aise", a déclaré l'ancien milieu de terrain dans Voetbal International.

Ensuite, à Zulte Waregem, les choses ont également pas très bien tourné : "J'ai ensuite rejoint Zulte Waregem, un club également très sympathique, mais où j'ai dû faire face à d'autres circonstances. Nous jouions la promotion mais les résultats étaient décevants, il y avait de la pression. Tout le monde devenait nerveux."

À Willem II, il espère retrouver du calme et le temps de construire quelque chose : "Ici, je veux établir quelque chose à long terme. Je suis certain de réussir. Le staff est en place, le prochain défi est de constituer un bon noyau. Il y a suffisamment de travail qui m'attend."