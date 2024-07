C'est signé : arrivé au Standard en janvier dernier, il se recase au Portugal

Jonathan Panzo est retourné à Nottingham Forest en cette intersaison. Il est à nouveau prêté par le club anglais.

Jonathan Panzo n'aura pas particulièrement marqué les supporters du Standard lors de son prêt à Sclessin.

Le défenseur central de 23 ans a eu le mérite d'offrir plus de solutions à Ivan Leko lorsque Zinho Vanheusden s'est blessé et que Merveille Bokadi a été mis à l'écart mais n'a pas convaincu pour autant (deux titularisations en phase classique, six en Playoffs).

Jonathan Panzo continue son tour d'Europe

L'ancien international U21 anglais est ainsi retourné à Nottingham Forest. Pour mieux être prêté : le voici recasé chez les Portugais de Rio Ave pour un an.

Il s'agit de son quatrième prêt en deux ans, après Coventry City, Cardiff et le Standard. Il n'a disputé qu'un seul match avec l'équipe première de Nottingham, à qui il a coûté 1,70 million.

Dans un an, l'ancien joueur du Cercle de Bruges sera en fin de contrat.