Il en faudra plus pour attirer le joueur : vers le transfert entrant le plus cher de l'histoire de la D1B ?

Lommel a jeté son dévolu sur un jeune talent de deuxième division danoise. Les Limbourgeois auraient même déjà fait une offre de plus de trois millions d'euros, mais elle a été rejetée.

En D1B, Lommel mène une politique de transfert très active en ce qui concerne les jeunes talents étrangers. Depuis 2020, le club a signé 11 des 12 transferts entrants les plus chers de l'histoire de la série (seul Mickaël Biron, transféré contre 2,5 millions par le RWDM s'intercale à la quatrième place).

Tous les joueurs concernés sont arrivés d'une compétition étrangère et avaient 21 ans ou moins. Avec pour but de les faire grandir en deuxième division et d'envoyer les meilleurs d'entre eux se développer dans d'autres clubs du City Group. Pour l'heure, le record est détenu par Leon Lalic, 17 ans seulement, arrivé contre 4 millions d'euros l'été dernier.

Odilon Kouassi est la nouvelle trouvaille de la cellule de scouting. Selon le site danois campo.dk, Lommel aurait fait une offre de plus de 3 millions d'euros pour milieu de terrain de 18 ans. Son club, l'AC Horsens, a rapidement rejeté l'offre.

Lommel devra revoir son offre

Kouassi est arrivé au club en janvier dernier et a déjà disputé six matchs de deuxième division dansoise avec l'équipe A. Le milieu de terrain de 18 ans a également laissé une forte impression lors du tournoi Maurice Revello.

Il s'agit d'un tournoi international opposant des sélections U21. Kouassi en a atteint la finale avec la Côte d'Ivoire, perdant contre l'Ukraine. Reste à voir si Lommel, qui a perdu le barrage pour la montée en D1A face à Courtrai, augmentera son offre.