Le succès contre Tongres, la préparation, le stage : Gaëtan Englebert fait le point sur le noyau du RFC Liège, un mois avant le début du championnat

Le RFC Liège a remporté son deuxième match de préparation, ce mercredi, contre le KSK Tongeren. Après la partie, Gaëtan Englebert a fait le point sur l'état de forme de ses hommes, pile un mois avant le début du championnat.

Le RFC Liège a remporté sa deuxième rencontre de préparation, ce mercredi soir, contre le KSK Tongeren (redécouvrez les faits marquants de la rencontre). Après la partie, Gaëtan Englebert a débriefé ce succès à notre micro.

"On a vu des bonnes choses, on s'est créé pas mal de possibilités. Les semaines sont plus chargées que d'habitude et les entraînements sont plus durs, il y avait encore une séance l'après-midi. Le rythme et l'intensité n'étaient pas présents et c'est normal, mais c'est souvent ça qui fait la différence dans les matchs. On est content du travail fourni et de l'ambiance dans le groupe. "

Une deuxième partie de préparation axée sur l'intensité

Après une première préparation de quelques semaines, les Sang & Marine étaient au repos ces quinze derniers jours. Depuis lundi, la deuxième partie de la pré-saison a débuté, et l'accent est progressivement mis sur les efforts à haute intensité.

"On travaille davantage la tactique, mais surtout sur les efforts, plus courts et dynamiques. Le fond a été fait avant et on ne l'avait pas trop perdu, il faut commencer à faire les efforts à répéter dans les matchs. Ce sont les plus ennuyants quand on a perdu l'habitude de les faire, mais quand on aura passé les dix ou quinze premiers jours, ça deviendra des efforts que les joueurs aiment faire et qui apportent un plus sur le terrain."

"On part quelques jours en stage la semaine prochaine. Les joueurs le sentent un petit peu plus dans les jambes, ces efforts plus intensifs. Il faut passer par là pour arriver en fin de préparation avec le bagage physique nécessaire pour tenir une saison."

Pré-saison chargée pour le RFC Liège avant la reprise du championnat

Le Matricule 4 affrontera encore Verlaine, Maastricht, Stockay, le RAEC Mons et les U23 du Sporting Charleroi, avant la reprise du championnat, le 18 août contre l'AS Eupen. Un calendrier volontairement chargé, pour permettre aux nouveaux joueurs de s'habituer aux autres et de déjà fournir des efforts "de match", bien différents de l'entraînement. En cours de préparation, Gaëtan Englebert peaufinera son noyau jusqu'à parvenir à une équipe-type.

"D'ici à une semaine ou dix jours, on aura de plus en plus une idée de l'équipe, des 12-13 joueurs sur lesquels on peut compter physiquement et au niveau du jeu pour arriver à une équipe-type au début du championnat."