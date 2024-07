Situation compliquée pour ce Diable Rouge : son club bloque son transfert !

Aster Vranckx a été sélectionné par Domenico Tedesco pour disputer l'Euro avec la Belgique. Malheureusement, et malgré les mauvais résultats de l'équipe, le milieu de terrain n'a pas reçu la moindre minute de jeu.

Le joueur de 21 ans nourrit de grandes ambitions pour la suite de sa carrière et se verrait bien quitter Wolfsburg cet été.

Parmi les clubs intéressés, on retrouve la Fiorentina. Le club italien, finaliste de la dernière Conference League, serait le mieux positionné sur le dossier.

Comme l'explique Sky Sports, la Fiorentina continue de pousser pour tenter de recruter Vranckx. Un accord verbal aurait déjà été trouvé avec le joueur.

Cependant, Wolfsburg rejetterait toutes les offres actuellement. Le club veut d'abord parler avec le joueur, afin de tenter de prolonger son contrat.

