Les pourparlers ont commencé pour un cadre de La Gantoise sur le départ

La Gantoise est restée plutôt calme sur le marché des transferts pour l'instant. Le club a vu partir Laurent Depoître, Jorthy Mokio et Paul Nardi, tandis qu'Andri Gudjohnsen et Max Dean ont été transférés.

Selon Sacha Tavolieri, Tarik Tissoudali pourrait être le prochain à partir. Le Marocain ferait l'objet d'un intérêt de la part du PAOK et d'Al Shabab. Le PAOK aurait entamé des discussions avec le joueur pour étudier les possibilités. De son côté, Gand serait est ouvert à un transfert car Tissoudali figure sur la liste des joueurs susceptibles de partir.

