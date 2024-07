Un ancien du Standard et de l'Inter Milan en route vers le Beerschot ?

Senna Miangue, passé par le Standard de Liège, pourrait rejoindre le Beerschot après une saison marquée par de nombreuses apparitions sur le banc à Bruges.

De retour en D1A cette saison après avoir remporté la Challenger Pro League, le Beerschot ne compte pas faire de la figuration en championnat. Le club belge a déjà enregistré deux arrivées : Ewan Henderson et Brian Plat. Et ce, sans compter la signature de D'Margio Wright-Phillips et Dean Huiberts après leur prêt dans l'équipe néerlandophone la saison dernière.

Un ancien du Standard vers le Beerschot ?

Le coach Dirk Kuyt a mentionné qu'il pourrait y avoir jusqu'à cinq nouvelles recrues du côté anversois. Parmi elles, Senna Miangue, actuellement au Cercle de Bruges et ancien joueur du Standard de Liège ainsi que de l'AS Eupen notamment, pourrait bien être l'une d'elles.

© photonews

Passé par le Beerschot durant sa formation avant de rejoindre l'Inter Milan, le joueur belgo-congolais pourrait faire son grand retour chez les Rats. Le club anversois serait intéressé par le défenseur, selon le Nieuwsblad.

Reste à savoir si le club brugeois est disposé à laisser partir son joueur sachant que Jesper Daland serait sur le départ. Le Beerschot veut profiter de la situation actuelle compliquée du joueur au club afin de le faire signer. En effet, l'ancien joueur du Standard de Liège a été beaucoup laissé sur la touche la saison dernière.