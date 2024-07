🎥 Koen Casteels a fait ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs : "Excité par ce nouveau chapitre de ma carrière"

Koen Casteels a été le meilleur Diable à l'Euro 2024. Ce qui amène encore plus de regrets quant à son choix de carrière.

Juste avant la compétition, l'ancien portier de Wolfsburg a été officialisé du côté d'Al-Qadsiah, promu en première division saoudienne. Il y évoluera notamment aux côtés de Nacho Fernandez, l'ancien du Real Madrid, et Pierre-Emerick Aubameyang.

The newly promoted Saudi Pro League club Al-Qadsiah FC has already signed some stars:



🇧🇪 Koen Casteels (32, GK): From Wolfsburg, Belgium national team player.

🇺🇾 Nahitan Nández (28, CM): From Cagliari Calcio, Uruguay national team player.

🇪🇸 Nacho Fernández (34, CB): From Real… pic.twitter.com/PK5L44jav5