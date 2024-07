L'Antwerp touche le pactole : le plus gros transfert sortant de l'histoire du club est acté !

Énorme coup réussi par l'Antwerp, non pas dans le sens des arrivées mais des départs : le club va réaliser son plus grand transfert sortant. George Ilenikhena quitte le Bosuil, direction la Ligue 1.

George Ilenikhena (17 ans) était destiné à n'être qu'une étoile filante dans notre Jupiler Pro League. Le jeune franco-nigérian, transféré l'été dernier pour 6 millions d'euros en provenance d'Amiens, ne sera finalement resté qu'une saison à l'Antwerp.

Comme pressenti, le Great Old, qui a bien besoin de liquidités, va en effet vendre Ilenikhena, et pour une sacrée somme. Le "gourou" du mercato, Fabrizio Romano, annonce la nouvelle assortie de son fameux "here we go" : George Ilenikhena va rejoindre l'AS Monaco dans les jours à venir.

Et pour l'occasion, l'Antwerp va réaliser son plus gros transfert sortant : Ilenikhena va rapporter 20 millions d'euros, soit deux de plus qu'Arthur Vermeeren lors du mercato hivernal précédent. La visite médicale est prévue pour cette semaine, et le natif de Lagos sera alors Monégasque.

Présenté comme l'un des plus grands talents du football français à son poste, George Ilenikhena a étalé ses qualités à l'Antwerp, disputant 50 (!) matchs et inscrivant 17 buts toutes compétitions confondues. Il ne fêtera ses 18 ans que le 17 août prochain.

L'AS Monaco, de son côté, tient là une vraie pépite et a trouvé le buteur qui lui a échappé avec la volte-face d'un autre George(s) : Mikautadze, tout proche de rejoindre le Rocher et qui a finalement signé à l'Olympique Lyonnais.