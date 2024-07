Qui sera la doublure de Thibaut Courtois au Real Madrid la saison prochaine ?

Thibaut Courtois est de retour au sommet de son art, et sera donc de nouveau entre les perches du Real Madrid en début de saison. Mais qui sera le n°2 madrilène ?

Qui sera la doublure de Thibaut Courtois la saison prochaine ? Le Belge a été absent la majeure partie de la saison 2023-2024, permettant à Kepa et à Andriy Lunin de se disputer le rôle de titulaire. L'Espagnol, prêté par Chelsea, avait fini par perdre sa place au profit de l'Ukrainien.

C'est en fin de saison que Lunin avait fini par gagner ses galons, grâce notamment à une splendide double prestation en demi-finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Mais Courtois avait alors fait son retour dans la dernière ligne droite.

Décisif en demis, Andriy Lunin aurait mal vécu d'être mis de côté pour la finale. Et alors qu'il semblait se contenter d'un rôle dans l'ombre, l'Ukrainien pourrait se diriger vers la sortie, désormais auréolé d'un tout autre statut.

Selon AS, Andriy Lunin aurait envoyé des signaux faisant état d'envies de départ, notamment en rejoignant l'écurie de Jorge Mendes, l'un des maîtres du mercato européen. Et s'il venait à partir, son remplaçant pourrait être... Kepa Arrizabalaga (29 ans) !

Rentré de son prêt, l'Espagnol attendrait désormais patiemment des nouvelles du Real Madrid, où il a disputé 20 matchs la saison passée. Avec une seule année de contrat à Chelsea, où il n'a pas d'avenir, Kepa s'entraînerait actuellement seul à Cobham tandis que le groupe des Blues est en tournée américaine.

Les prestations de Kepa n'ont pas impressionné autant qu'attendu et une blessure avait ouvert la porte à Lunin, mais l'international espagnol (13 caps) a l'avantage de connaître la maison et d'y être très apprécié. Si Andriy Lunin venait à quitter Santiago Bernabeu, c'est bien le portier de Chelsea qui aurait les faveurs du Real, assure AS.