Une véritable pluie de buts en préliminaires de la Champions League : tous les résultats

Ce mardi se tenaient les rencontres aller du tour préliminaire de la Ligue des Champions, avec d'ores et déjà quelques grands noms en lice, comme Fenerbahçe, le Dynamo Kiev ou encore le Sparta Prague. Il y a eu des buts, mais peu de surprises.

Le match le plus fou de la soirée aura opposé le FC Lugano à Fenerbahçe. Les Turcs, désormais sans Michy Batshuayi parti au Galatasaray, ont remporté un match à rebondissements sur le score de 3 buts à 4 en Suisse. Le club de José Mourinho a été mené, avant de renverser la situation notamment grâce à un triplé d'Edin Dzeko.

Si le Fenerbahçe a pris une option sur le tour suivant (qui l'opposera au LOSC de Thomas Meunier), le Dynamo Kiev y a de son côté un pied et 4 orteils. Les Ukrainiens ont atomisé le Partizan Belgrade (6-2), avec notamment quelques minutes de jeu de l'ex-Anderlechtois Justin Lonwijk.

Bodo-Glimt a également tenu son rang contre les Lettons du RFS (4-1), club de Riga où évolue notamment l'ex-Hurlu Fabrice Ondoa. Pas de surprise entre Ferencvaros et The New Saints (5-0), ni entre Malmö et Klaksvik (4-1) ou entre les modestes andorrans de Santa Coloma et Midtjylland (0-3).

Le seul belge de la soirée n'était pas le plus connu : William Baeten, récemment transféré au FCSB, champion de Roumanie, a fait ses grands débuts officiels pour son nouveau club, montant au jeu à la 86e lors du partage face au Maccabi Tel Aviv (1-1).

Tous les résultats des préliminaires de Ligue des Champions :

Bodo/Glimt 4-0 RFS

FK Panevezys 0-4 Jagiellonia Bialstok

Lincoln Red Imps 0-2 Qarabag

APOEL Nicosie 1-0 Petrocub

UE Santa Coloma 0-3 Midtjylland

Malmö 4-1 Klaksvik

FCSB 1-1 Maccabi Tel Aviv

Dynamo Kiev 6-2 Partizan Belgrade

Ferencvaros 5-0 The New Saints

Lugano 3-4 Fenerbahçe

Shamrock Rovers 0-2 Sparta Prague