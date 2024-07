Les débuts de Sébastien Pocognoli comme entraîneur principal ? L'Union peut remercier...Roberto Martinez

L'Union Saint-Gilloise a surpris en nommant Sébastien Pocognoli comme successeur d'Alexander Blessin. Le principal intéressé est revenu sur l'influence de Roberto Martinez dans son parcours.

Sébastien Pocognoli n'a pas raté ses débuts à l'Union Saint-Gilloise. Le plus jeune entraîneur de la Jupiler Pro League a remporté la Supercoupe en battant le Club de Bruges. Ce weekend, il s'apprête à diriger le premier match de sa carrière d'entraîneur en championnat.

Pocognoli a obtenu son diplôme d'entraîneur UEFA avec des garçons comme Kevin De Bruyne, Thomas Vermaelen et Axel Witsel. Il avait pourtant un projet complètement différent : obtenir le précieux sésame en Irlande du Nord.

"Je voulais le faire là-bas parce que la philosophie était similaire et que je pouvais y arriver plus rapidement qu'en Belgique" explique Pocognoli au Laatste Nieuws. Alors qu'il s'entraînait à Tubize lors de sa dernière saison comme joueur à l'Union, Poco a rencontré le sélectionneur Roberto Martinez au centre d'entraînement fédéral.

Les bons conseils de Roberto Martinez

"Nous avons pris un café et il m'a interrogé sur mes projets futurs. J'ai dit que je voulais devenir entraîneur. Quand je lui ai expliqué que je voulais obtenir mon diplôme en Irlande du Nord, il a été choqué. Il m'a dit que je devrais le passer ici" poursuit-il.

Après avoir été sélectionné une fois chez les Diables sous Roberto Martinez, Sébastien Pocognoli a écouté le Portugais : "J’ai ainsi obtenu mon diplôme un an plus rapidement. Grâce à lui et à Union, je me retrouve maintenant avec cette première expérience comme entraîneur principal. Même si je dois encore obtenir ma Licence Pro".