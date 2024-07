🎥 Une courte victoire de l'Ajax avec un Belge à l'assist : tous les résultats en qualifications de l'Europa League

L'Ajax Amsterdam recevait le modeste club de Vojvodina, 4e du dernier championnat de Serbie, et n'a pas réussi à se mettre totalement à l'abri avant le match retour. Les Ajacides ne se sont imposés que sur le score de 1-0 dans ce second tour qualificatif d'Europa League.

Un but signé Branco van den Boomen, sur une passe décisive de Mika Godts, monté au jeu à la 67e minute. Un joli centre après un crochet sur son flanc gauche, qui délivre l'Ajax à la 86e minute seulement. C'était là le 4e assist de Godts avec l'Ajax, et le premier cette saison.

🎥🅰️| Mika Godts ASSIST 🆚 Vojvodina



86th minute assist for the winner in the 1st leg of the Europa League Qualification round! ✨#UEL #AJAVOJpic.twitter.com/TEunhgnCnD