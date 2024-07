Anthony Moris pas inquiet pour l'Union après le 0-0 à Dender : "Ce sont toujours des matchs délicats"

L'Union Saint-Gilloise n'est pas parvenue à faire la différence face à Dender (0-0). Anthony Moris est revenu sur cette entrée en matière plutôt brouillonne.

C'est en observateur privilégié qu'Anthony Moris s'est présenté au micro de DAZN pour l'interview d'après-match. Le portier unioniste n'a pas souvent été mis sous pression mais a dû constater que son équipe devait encore trouver ses marques.

"C'était un match compliqué, on savait qu'on jouait contre une équipe qui était encore un peu dans la folie de la montée, ce sont toujours des matchs délicats" déclare-t-il.

Le gardien luxembourgeois ne se veut pas alarmiste : "On a donné le maximum, en mettant de l'intensité et en se créant des occasions, même si on aurait pu faire un peu mieux avec le ballon. Mais il n'y a rien de dramatique".

L'Union encore en mode préparation

"Le fait que je n'ai eu que peu de travail ? Ca veut dire que l'équipe a bien défendu. On savait qu'on allait avoir la possession et qu'on serait exposé à des reconversions mais la défense a très bien géré ça. Défensivement on peu être contents, offensivement il manquait un peu de justesse dans les 30 derniers mètres" poursuit-il.

Pour Anthony Moris, ce 0-0 n'est qu'un point de départ pour grandir dans la compétition : "L'intensité était là, c'est plus la qualité technique des joueurs qui doit ressortir dans ce genre de matchs, c'est un point de travail pour les semaines à venir".